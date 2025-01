Asaram Bapu gets bail: बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को चिकित्सा आधार पर मिली अंतरिम जमानत

Highlights आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी शीर्ष अदालत ने बापू को निर्देश दिया है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ न करें उनकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे

नई दिल्ली: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय आसाराम बापू को निर्देश दिया है कि वे सबूतों से छेड़छाड़ न करें।

बापू का फिलहाल जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। वे जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। बता दें कि धर्मगुरु आसाराम बापू दिल के मरीज हैं और उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनकी जमानत अवधि के दौरान निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं।

🚨 #BREAKING :



Supreme Court grants Asaram Bapu interim bail till March 31 on medical ground.



Asaram Bapu has been in jail for rape case.



YOUR VIEWS...! pic.twitter.com/rWj0pSmnxM