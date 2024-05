Asaduddin Owaisi Vs Navneet Rana: 'मेरा छोटा भाई तोप है, मैंने रोक रखा है उसे नहीं तो... कह दूं कल से शुरू करो बैटिंग', असदुद्दीन ओवैसी ने कहा

Highlights असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी नेता नवनीत राणा को टारगेट किया ओवैसी ने नवनीत के 15 सेकंड वाले बयान पर कहा, क्या मैं मुर्गी का बच्चा हूं ओवैसी ने आगे कहा कि मेरा छोटा भाई तोप है, मैंने उसे रोक रखा है

Asaduddin Owaisi Vs Navneet Rana: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी नेता नवनीत राणा को टारगेट किया है। ओवैसी ने नवनीत के 15 सेकंड वाले बयान पर कहा कि क्या है यह 15 सेकंड। क्या मैं मुर्गी का बच्चा हूं। मुझे बताओ किधर आना है।

ओवैसी ने आगे कहा कि मुझे किधर आना है, इसके लिए तुम अपने दिल्ली वाले पापा से पूछकर बताओ। घर आना है या फिर ऑफिस आना है। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरा छोटा भाई तोप है। मैंने उसे रोक रखा है। वह किसी की नहीं सुनने वाला है। क्या उसे मैं कह दूं कि कल से बैटिंग शुरू करो। ओवैसी ने कहा कि मेरा भाई किसी के बाप की सुनने वाला नहीं है। ओवैसी ने कहा कि मैंने अब तक जैसे तैसे अपने भाई को संभाल कर रखा है। वह सालार का बेटा है। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि इस तरह के बयान वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बीजेपी नेता नववनीत राणा तेलंगाना में हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के प्रचार में गई थी। वहां नवनीत राणा ने अपने संबोधन में कहा कि तुम 15 मिनट की बात करते हो, अरे तुम बस 15 सेकंड के लिए ही पुलिस हटा लो, छोटा भाई - बड़ा भाई किधर से आया और किधर को गया पता नही चलेगा।

इस बयान के बाद नवनीत राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इधर, नवनीत के बयान के बाद बीते दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मोदी जी से कह रहा हूं कि 15 सेकंड दीजिए। 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा दीजिए। हम डरे हुए नहीं हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि आपमें कितनी इंसानियत बची है।

