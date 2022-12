ओवैसी ने भारत-चीन एलएसी झड़प पर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा- क्यों नहीं दिया जा रहा मुंहतोड़ जवाब

Highlights भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भिड़ गए थे। यह घटना 9 दिसंबर को हुई और दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं। ओवैसी ने भारत-चीन एलएसी झड़प पर पीएम मोदी पर निशाना साधा

हैदराबाद: असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर चुप रहने और डरने का आरोप लगाया। एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) के प्रमुख ने यह जानने की मांग की कि उचित जवाब क्यों नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि वह सरकार से जवाब मांगने के लिए चल रहे संसद सत्र में स्थगन प्रस्ताव लाएंगे।

Govt should have informed the Parliament. We have complete faith in Indian Army. During Galwan, PM Modi said 'Neither anybody entered nor anyone will enter'. Will he say the same now? Why isn't a befitting reply being given?: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/tbYXXq06xG — ANI (@ANI) December 12, 2022

एएनआई के अनुसार, ओवैसी ने कहा कि चीन हमें गश्त नहीं करने दे रहा है, झड़पें हो रही हैं लेकिन मोदी सरकार चुप है। झड़पें 9 दिसंबर को हुईं लेकिन संसद के चलने के बावजूद हमें 12 दिसंबर को इसके बारे में पता चला। यह पीएम मोदी का कमजोर राजनीतिक नेतृत्व है, वह चीन का नाम लेने से डरते हैं। सरकार को संसद को सूचित करना चाहिए था। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। गलवान के दौरान पीएम मोदी ने कहा था 'न कोई घुसा, न कोई आएगा'। क्या वह अब भी यही कहेंगे? मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है?

We've a trade imbalance with China in its favour despite that our soldiers are getting injured. We need answers from the Govt in Parliament and will bring an adjournment motion. We hope Govt won't run away from the issue: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/C7K99oZw4t — ANI (@ANI) December 12, 2022

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, "हमारे पास व्यापार असंतुलन है और चीन उसके पक्ष में है, बावजूद इसके हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं। हमें संसद में सरकार से जवाब चाहिए और स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे से भागेगी नहीं।" ओवैसी ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने चीनी सैनिकों संग झड़प पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

I’ve submitted a notice for adjournment motion in Lok Sabha on #ArunachalPradesh clash with Chinese troops. — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 13, 2022

भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भिड़ गए थे। यह घटना 9 दिसंबर को हुई और दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा, "पीएलए के सैनिकों ने तवांग सेक्टर में एलएसी से संपर्क किया, जिसका उनके अपने सैनिकों ने दृढ़ता और दृढ़ तरीके से मुकाबला किया। इस आमने-सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ कर्मियों को मामूली चोटें आईं।

