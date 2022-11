ओवैसी ने भाजपा को बताया मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार, कहा- जो कुछ हुआ वो गुजरात में पार्टी के कुशासन का उदाहरण है

Highlights गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि मोरबी में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और गुजरात में भाजपा के कुशासन का उदाहरण देता है ओवैसी ने कहा कि गुजरात में भाजपा के कुशासन के चलते कोविड के दौरान कई लोगों की जान चली गई

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को गुजरात के मोरबी पुल हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मोरबी में जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और गुजरात में भाजपा के कुशासन का उदाहरण देता है।"

Due to misgovernance of BJP in Gujarat, many people lost lives during Covid. There is inflation, businesses have been affected. We're trying that minorities, Dalits & tribals should have a voice & leadership.We'll raise these issues for Gujarat polls: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/oN3WKhY2r8