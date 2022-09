ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से पिछड़े मुस्लिम कोटा बढ़ाकर 8-12 फीसदी करने को कहा, मौजूदा 4% आरक्षण को बताया अपर्याप्त

Highlights ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में वर्तमान 4 प्रतिशत कोटा अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि सुधीर आयोग के सुझाव के अनुसार तेलंगाना सरकार को पिछड़े मुस्लिम कोटा बढ़ाकर 8-12 प्रतिशत करना चाहिए।

हैदराबाद: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को पिछड़े मुस्लिम कोटा मौजूदा 4 फीसदी से बढ़ाकर 8 से 12 प्रतिशत करना चाहिए। ओवैसी ने सुधीर आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए यह कहा।

हैदराबाद के सांसद ने कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में वर्तमान 4 प्रतिशत कोटा अपर्याप्त है। ओवैसी ने कहा, "सुधीर आयोग के सुझाव के अनुसार तेलंगाना सरकार को पिछड़े मुस्लिम कोटा बढ़ाकर 8-12 प्रतिशत करना चाहिए। तेलंगाना के मुसलमानों की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की तुलना में मौजूदा 4 प्रतिशत आरक्षण अपर्याप्त है।"

Telangana Government must increase backward Muslim quota to 8-12% as suggested by Sudhir Commission. The existing 4% reservation is inadequate when compared to the population & socio-economic status of Telangana’s Muslimshttps://t.co/humCBe8ytA