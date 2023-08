दिल्ली विधानसभा में बोले केजरीवाल- प्रधानमंत्री पिता तुल्य हैं लेकिन मोदी ने मणिपुर की बेटियों से मुंह मोड़ लिया

Highlights मणिपुर पर चर्चा को लेकर सदन में हंगामे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कह सकते थे कि 'मैं जांच सुनिश्चित करूंगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असहाय महिला पहलवान सिर्फ प्रधानमंत्री से आश्वासन चाहते थे लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

नई दिल्ली: मणिपुर पर चर्चा को लेकर सदन में हंगामे के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मणिपुर में अत्यधिक हिंसा पर चुप रहे जबकि पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की। यह संबोधन मणिपुर संकट पर चर्चा का विरोध करने पर चार भाजपा विधायकों को दिल्ली विधानसभा से मार्शलों द्वारा बाहर निकाले जाने के बाद आया।

उन्होंने कहा, "भाजपा विधायक साफ कह रहे हैं कि उनका मणिपुर से कोई रिश्ता नहीं है। यह पीएम मोदी का संदेश है कि उनका मणिपुर से कोई संबंध नहीं है। मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री चुप हैं। 6,500 एफआईआर दर्ज की गईं, 150 से ज्यादा लोग मारे गए लेकिन प्रधानमंत्री चुप रहे। 4000 लोगों के घर जला दिए गए, प्रधानमंत्री चुप रहे। प्रधानमंत्री पितातुल्य हैं लेकिन उन्होंने मणिपुर की बेटियों से मुंह मोड़ लिया।"

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal speaks on Manipur issue; says, "BJP MLAs are clearly saying that they don't have any relation with Manipur. It's PM Modi's message that they don't have any relation with Manipur. PM is silent on the Manipur issue. 6,500 FIRs have been registered,… pic.twitter.com/0VbKcvUnId — ANI (@ANI) August 17, 2023

यह टिप्पणी करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी मैदान से भाग गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों के विरोध का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री सिर्फ इतना कह सकते थे कि 'मैं जांच सुनिश्चित करूंगा और दोषियों को दंडित किया जाएगा। असहाय महिला पहलवान सिर्फ प्रधानमंत्री से आश्वासन चाहते थे लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।"

VIDEO | CM Arvind Kejriwal speaks on wrestlers' protest and China in his speech at Delhi Assembly.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/CylIbjAvUD — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2023

उन्होंने कहा, "जब चीन नौ साल से हमें चुनौती दे रहा है तो प्रधानमंत्री 'चीन' शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं।" इससे पहले दिन में भाजपा विधायकों अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन, अजय महावर और ओपी शर्मा को राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की मांग करने पर सदन से बाहर निकाल दिया गया था।

#WATCH | LoP in Delhi Assembly and BJP MLA Ramvir Singh Bidhuri says, "Only issues related to Delhi can be discussed in Delhi Assembly. Discussion on Manipur has been done in Parliament. They are running away from discussion. When we raise the issues of Delhi they (AAP) marshal… pic.twitter.com/RWNYPHpKuK — ANI (@ANI) August 17, 2023

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में सिर्फ दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर ही चर्चा हो सकती है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "संसद में मणिपुर पर चर्चा हो चुकी है। वे (आप) चर्चा से भाग रहे हैं। जब हम दिल्ली के मुद्दे उठाते हैं तो वे (आप) हमें बाहर कर देते हैं।"

