'2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दूंगा', रिहाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल बोले

Highlights सीएम अरविंद केजरीवाल का दो दिन बाद इस्तीफा हालांकि, इस बीच उन्होंने कह दिया कि मनीष सिसोदिया नहीं होंगे मुख्यमंत्री कोई तीसरा आप नेता बनेगा सीएम

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के बाद पहली बार पार्टी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने वहां से केंद्र की भाजपा सरकार को कोसते हुए कहा कि कभी भी फर्जी केस और किसी भी हालत में अपने पद से इस्तीफा मत दें। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में कुछ नहीं बनाया है। हालांकि, इस बीच उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो दो दिन बाद अपने पद यानी मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसी बीच सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया कि आगामी दो दिनों में वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस बीच कोई दूसरा आप नेता मुख्यमंत्री बनेगा। ये भी साफ कर दिया कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। हालांकि, भाजपा उनपर आरोप लगाती रही है कि उन्हें कोर्ट ने बरी नहीं किया इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे दें।

Breaking: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal announces his resignation.



Made the announcement during an address to AAP workers.



“With the blessings of the people, we have the strength to fight all of BJP’s conspiracies,” said Kejriwal. pic.twitter.com/i3SZGEU7sJ