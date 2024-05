Delhi Punjab Lok Sabha Election: 'आप' के 18 उम्मीदवार, धुआंधार रैलियां करेंगे केजरीवाल

Highlights जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे केजरीवाल दिल्ली की चार, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आप के उम्मीदवार 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी

Delhi Punjab Lok Sabha Election:सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन के नेताओं में खुशी की लहर है। चूंकि, देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और तिहाड़ जेल में होने की वजह से केजरीवाल बीते तीन चरण के मतदान में प्रचार नहीं कर पाए थे।

हालांकि, अभी चार चरण के मतदान होने बाकी हैं और केजरीवाल अब चार चरणों के लिए प्रचार कर सकेंगे। मालूम हो कि चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। इससे पहले 2 जून को केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना होगा। बहरहाल, केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली और पंजाब की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे।

इसके लिए पार्टी की ओर से टाइम-टेबल सेट किया जा रहा है। मालूम हो कि इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 22 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चार सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी 18 सीटों पर मतदान होना है। इसमें दिल्ली की चार सीट, पंजाब की 13 सीट, एक सीट हरियाणा की कुरुक्षेत्र है।

केजरीवाल को बेल पर आप ने प्रेस वार्ता की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर आप के नेताओं ने दिल्ली स्थित कार्यालाय में प्रेस वार्ता की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिनों में अंतरिम जमानत मिलना एक चमत्कार से भी अधिक है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह भगवान का एक संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बदलाव है। इसकी जरूरत है।

#WATCH | On SC granting interim bail to CM Arvind Kejriwal, AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "...Getting interim bail in 40 days is more than a miracle. Through SC, it is a hint from God that whatever is happening in India, a change is needed in that. Arvind Kejriwal has the… pic.twitter.com/ZNnoMYewj3