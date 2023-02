दिल्ली: महापौर चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल को केजरीवाल ने भेजा प्रस्ताव, जानें मामला

Highlights दिल्ली के महापौर चुनाव कराने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेजा। एमसीडी के नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच झड़पों के बीच स्थगित कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया।

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को दिल्ली के महापौर चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को प्रस्ताव भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की पहली बैठक बुलाने को लेकर 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।

CM Arvind Kejriwal has sent a proposal to LG VK Saxena to hold Delhi's Mayor elections on February 22. The Supreme Court had asked the MCD yesterday to issue notice for the election within 24 hours.