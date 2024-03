Arvind Kejriwal Case Update: 'जेल से केजरीवाल का आदेश', भावुक हुई आतिशी ने कहा, 'इन्हें अपनी चिंता नहीं'

Highlights ईडी की कस्टडी से केजरीवाल ने भेजा पहला आदेश मंत्री आतिशी ने कहा, कोई इंसान अपनी चिंता छोड़ दूसरों की चिंता कर रहा है शराब घोटाला मामले में ईडी कस्टडी में हैं केजरीवाल

Arvind Kejriwal Case Update: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से अपना पहला निर्देश जारी किया है। इस बारे में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है। उन्होंने रविवार को कहा है कि मुझे केजरीवाल द्वारा निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश ने मेरी आंखों में आंसू ले आया। एक व्यक्ति - जिसे गिरफ्तार किया गया है।

"Delhi CM Arvind Kejriwal has issued his first direction from ED custody. The directions were issued to me, the Water Minister. This brought tears to my eyes. How can a person - who has been arrested - think about the people of Delhi in such a difficult period?"