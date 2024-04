AAP Fast Jantar Mantar: केजरीवाल के समर्थन में 'आप' का एक दिन का सामूहिक उपवास

Highlights केजरीवाल के समर्थन में आप का सामूहिक उपवास जंतर-मंतर पर भारी संख्या में आप कार्यकर्ता जुटे तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल

AAP Fast Jantar Mantar:दिल्ली की कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया। वह 15 अप्रैल तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे। इधर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के द्वारा रविवार को जंतर-मंतर पर सामूहिक उपवास रखा गया। जंतर-मंतर पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। दिल्ली के अलावा देशभर के अन्य हिस्सों में केजरीवाल के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं के द्वारा उपवास किया गया। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करते हैं।

#WATCH | Delhi: AAP leaders to sit on a day-long fast at Jantar Mantar against the arrest of party national convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal, in connection with Delhi excise policy case. pic.twitter.com/gTgBthI5KL — ANI (@ANI) April 7, 2024

वे उन्हें सीएम नहीं बल्कि अपना बेटा या भाई मानते हैं। सभी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जल्द रिहाई हो। आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी हुई है। तब से पूरे देश में इसके ख़िलाफ़ आक्रोश है। 21 मार्च गिरफ़्तारी वाले दिन से लेकर अभी तक लोग सड़कों पर हैं, अपनी गिरफ़्तारियां दे रहे हैं। आज भी देश और पूरी दुनिया में लोग अरविंद केजरीवाल के लिए सामूहिक उपवास रख रहे हैं आज का आवाहन उन लोगों के लिए है जो समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हम उनसे अपील करते हैं कि वे अपने तरीके से उपवास रखें।

#WATCH | On AAP to hold a day-long fast on the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal, the state minister & party leader Atishi says, "...People of Delhi love Arvind Kejriwal. They don't think of him as a CM but as their son, or brother. All want the bail for Arvind Kejriwal. BJP's… pic.twitter.com/vFInEe2KEQ — ANI (@ANI) April 7, 2024

क्या बोले संजय सिंह

तिहाड़ जेल से बेल पर बाहर आए आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जंतर-मंतर पहुंचे। यहां उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि आज का कार्यक्रम पार्टी तक सीमित है, लेकिन आने वाले दिनों में हम इंडिया एलायंस के साथ मिलकर कई कार्यक्रम करेंगे। जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती से मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे।

#WATCH | Delhi: As AAP is all set to hold a day-long fast at Jantar Mantar, party leader Dr Sandeep Pathak says, "...Today's call is for those who are supporters; they think that democracy is endangered...we appeal to them to keep fast in their own way. Today's event is limited… pic.twitter.com/HQ75VNed6t — ANI (@ANI) April 7, 2024

क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि दुनिया भर के लोकतंत्र समर्थक एक दिन की भूख हड़ताल पर हैं। यह लड़ाई अब उन लोगों के साथ शुरू हो गई है जो चुनी हुई सरकारों के विधायकों को खरीदते हैं और उनकी सरकारें गिराते हैं। हम भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। वे आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम मजबूत हो गए हैं।

