Arvind Kejriwal Arrested: अरविंद केजरीवाल के बाद इस 'आप' मंत्री पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

Arvind Kejriwal Arrested: आम आदमी पार्टी के संयोजक और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश की भावना है। आप नेताओं ने आद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है जिसके तहत बीजेपी दफ्तरों के बाहर आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। इस बीच, अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी पार्टी के एक और मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

आप नेता और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की चेतावनी देते हुए जमकर फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को फटकार लगाई है।

उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के दौरान मौजूद स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार से कहा कि वे "सरकार के सेवक" हैं और "बड़े अहंकार" नहीं रख सकते।

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले गुरुवार को सौरभ भारद्वाज को कोर्ट ने फटकार लगाई। अदालत ने फरवरी में एक ईमेल देखने के बाद भारद्वाज और कुमार को उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक पर चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया था।

BIG NEWS 🚨 Delhi High Court warns AAP leader Saurabh Bhardwaj that he could be sent to jail.



Delhi HC : "Don't do this with us otherwise you will go to jail. We will have no hesitation in sending you to jail if the common man benefits from this"



Delhi HC warns AAP leader… pic.twitter.com/ulJ0KLV7xO