Bihar Lok Sabha Election: 'तेजस्वी यादव के पिता ने 15 साल बिहार में मज़ाक ही किया', तेजस्वी पर बरसे सम्राट चौधरी

Bihar Lok Sabha Election:बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि देश में मज़ाक नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव के पिता ने 15 साल बिहार में मज़ाक ही किया। देश लोकतंत्र है यह किसी परिवार का गुलाम नहीं। नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ने का काम किया। वह बताए न 15 साल में लालू प्रसाद यादव ने बिहार को क्या दिया है।

यह सिर्फ बिहार की जनता ही जानती है। हर कोई बोलने और सपने देखने के लिए स्वतंत्र है।

