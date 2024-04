Narendra Modi In Belagavi: 'हर घर में छापा मारेंगे, आपकी संपत्ति पर कब्जा करेंगे', चुनावी सभा में कांग्रेस पर बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम ने कहा, कांग्रेस वायनाड सीट जीतने के लिए ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का बचाव करने में लगी है कांग्रेस के शहजादे कहते हैं, चुनाव जीते तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं आपके खेल को पूरा नहीं होने दूंगा

Narendra Modi In Belagavi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में थे। यहां बेलगावी में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जब भारत उभरता है और मजबूत होता है, तो हर किसी को गर्व महसूस होता है। लेकिन कांग्रेस देशहित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतना उलझ गई है कि उसे देशहित की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। पीएम ने आगे कहा कि कोविड टीकों पर सवाल उठाने से लेकर ईवीएम पर संदेह करने तक कांग्रेस ने भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कड़ी फटकार लगाई है।

#WATCH | Karnataka: Addressing a public rally in Belagavi, PM Narendra Modi says, "Ever since the Congress government has been formed in Karnataka, the law and order situation has deteriorated in the state... What happened in Hubballi, has shaken the entire country. The girl's… pic.twitter.com/rnhuVRIoVy — ANI (@ANI) April 28, 2024

पीएम ने कहा कि ईवीएम पर कांग्रेस का झूठ और अफवाहें देश के लोकतंत्र के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टिकरण को ही प्राथमिकता देती है, उनके लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उनको सिर्फ अपनी वोटबैंक की चिंता है। पीएम ने कहा कि जब बेंगलुरु के कैफे में बम धमाका हुआ, तभी कांग्रेस ने गंभीरता से नहीं लिया। यही नहीं, कांग्रेस ने वोट के लिए पीएफआई जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश विरोधी संगठन है, जिस पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट वायनाड जीतने के लिए ऐसे पीएफआई आतंकी संगठन का बचाव करने में लगी है।

#WATCH | Karnataka: Addressing a public rally in Belagavi, PM Narendra Modi says, "BJP government removed the colonial laws of the criminal justice system. Now in our 'Nyay Sanhita', we have prioritised justice for our citizens more than punishment. Laws pertaining to terrorism… pic.twitter.com/CHRMyt3oGp — ANI (@ANI) April 28, 2024

पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे और उनकी बहन कह रहे हैं चुनाव जीते तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा। बैंक के लॉकर, कितने वाहन है, कितने घर हैं, महिलाओं के पास स्त्रीधन कितना है, सबका एक्सरे किया जाएगा। मंगलसूत्र का एक्सरे किया जाएगा। हर घर में छापा मारेंगे, आपकी संपत्ति पर कब्जा करेंगे। कांग्रेस इसे अपनी पसंदीदा वोट बैंक को बांट देगी। पीएम ने कहा कि मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं आपके खेल को पूरा नहीं होने दूंगा।

