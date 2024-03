Arvind Kejriwal Arrest Live Updates: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप और भाजपा में भिड़ंत, कैबिनेट मंत्री आतिशी और भारद्वाज हिरासत में, देखें वीडियो

Highlights पुलिस ने दोनों मंत्रियों को पुलिस की एक बस में बिठा दिया। आप और भाजपा के कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा।

Arvind Kejriwal Arrest Live Updates: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप और भाजपा में भिड़ंत हो गई है। दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दोनों दल एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया। ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। यह दिल्ली के लोगों, कानून और लोकतंत्र का अपमान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजनीतिक दल जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे, उनको 9 बार समन भेजा गया लेकिन वो एक बार भी पेश होने नहीं गए। उनकी कौन-सी मजबूरी थी कि जांच से दूर रहना पड़ा, ये चेहरा दिखाता है।

#WATCH | Police bolsters security at ITO near Aam Aadmi Party office in Delhi, following the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal in liquor policy case pic.twitter.com/Z1i8aks2Xi — ANI (@ANI) March 22, 2024

#WATCH | On ED arrest of Arvind Kejriwal, AAP leader & Delhi minister Gopal Rai at CM's residence, he says, "I have come here to meet his family but they have been put under house arrest. Under which law, I am being stopped from meeting his family?" pic.twitter.com/jeQJf3Whnb — ANI (@ANI) March 22, 2024

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों मंत्रियों को पुलिस की एक बस में बिठा दिया।

आईटीओ पर पार्टी के कई नेता और समर्थक आप और भाजपा के कार्यालयों के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। आप के समर्थकों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अवरोधक लगा दिए हैं और इसे यातायात के लिए अवरुद्ध कर दिया है।

इसी मार्ग पर दोनों पार्टियों के मुख्यालय स्थित हैं। पुलिस ने पार्टी समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए आप मुख्यालय से भाजपा कार्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर भी अवरोधक लगा दिए हैं। वे क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के पहचान पत्रों की भी जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।

#WATCH | AAP leader & Delhi Minister Atishi says, "If this is not about damaging a level playing field, then what is it?...We hope that today as well Supreme Court will protect democracy in the country...BJP wants that Arvind Kejriwal should not be able to campaign in Lok Sabha… pic.twitter.com/s7LmTlWtRg — ANI (@ANI) March 22, 2024

