सेना ने 'अग्निपथ' हिंसा में शामिल युवाओं को दी चेतावनी, कहा- 'हिंसक युवाओं के लिए नहीं है सेना में जगह, भर्ती से पहले कराएंगे पुलिस वेरिफिकेशन'

दिल्ली: 'अग्निपथ' हिंसा की राह पर चलने वाले युवाओं के लिए सेना ने सख्त चेतावनी जारी की है। युवा जिस सेना में भर्ती होने के लिए देशभर में बवाल कर रहे हैं, सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके दरवाजा केवल जेंटलमैन कैडेट्स के लिए ही खुलते हैं।

सेना ने कहा है कि जो भी युवा भारतीय सेना का हिस्सा बनने का ख्वाहिश रखते हैं, वो तत्काल हिंसा से दूर हो जाएं क्योंकि सेना में ऐसे किसी भी तत्व को शामिल होने की आजादी नहीं है, जो हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कभी भी भारतीय सेना में जगह नहीं पा सकते हैं।

इस मामले में सेना की ओर से डीएमए के एडिशन सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, " अग्निपथ में शामिल होने वाले युवाओं के लिए सेना का स्पष्ट संदेश है कि वो हिंसा की गतिविधियों से दूर रहें, जेंटलमैन कैडेट्स के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, सेना में शामिल होने वाले युवाओं में उनका होना आवश्यक है। जो भी युवा नई भर्ती प्रणाली 'अग्निपथ' के जरिये सेना में शामिल होने के लिए आएंगे उन्हें प्रमाण पेश करना होगा कि वे किसी भी तरह के विरोध, बर्बरता या हिंसा का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसलिए लिए उन्हें 100 फीसदी पुलिस वेरिफिकेशन पेश करना होगा और उसके बिना सेना में कोई भी शामिल नहीं हो सकता है।"

Indian Army's foundation in discipline. No space for arson, vandalism. Every individual will give a certificate that they were not part of protest or vandalism. Police verification is 100%, no one can join without that: Lt General Anil Puri, Addit'l Secy, Dept of Military Affairs