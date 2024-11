Anushakti Nagar Election Results 2024: फहाद अहमद की हार पर एल्विश यादव ने कसा तंज, कहा- 'स्वरा भास्कर के हिजाब न पहनने की मिली सजा'

Anushakti Nagar Election Results 2024: महाराष्ट्र में जारी विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती अब लगभग खत्म होने वाली है। और इसी के साथ महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन हारा और कौन जीता है यह तस्वीर साफ हो गई है। मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, जो एनसीपी-सपा के टिकट पर अनुशक्ति नगर से खड़े थे वह हार गए है। फहाद और स्वरा ने हार की वजह ईवीएम को बताया है। फहाद ने एक वीडियो शेयर कर ईवीएम की गड़बड़ी का संदेह जताया है और इस वीडियो पर लोकप्रिय यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव ने कमेंट किया है।

अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर एल्विश यादव ने स्वरा पर करारा तंज कसा है। एल्विश ने कहा, "स्वरा के हिजाब न रखने के लिए यह आपकी सजा है।" इस विवादित पोस्ट के साथ एल्विश ने एक आधा चांद इमोजी भी शेयर किया है।

यादव के इस कमेंट पर अभी तक स्वरा या उनके पति की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन कई यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

