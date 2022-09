Ankita Bhandari Case: अस्पताल के बाहर भारी संख्या में जमा हुए प्रदर्शनकारी, बद्रीनाथ-ऋषिकेश हाईवे किया जाम

Highlights अंकिता भंडारी का शव श्रीनगर (उत्तराखंड) स्थित बेस अस्पताल में लाए जाने के बाद बाहर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं। मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि अंकिता भंडारी के शव पर मौत से पहले के घाव के निशान पाए गए हैं। हालांकि, प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत डूबने के कारण हुई थी।

उत्तराखंडः ऋषिकेश रिसॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का शव श्रीनगर (उत्तराखंड) स्थित बेस अस्पताल में लाए जाने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बद्रीनाथ-ऋषिकेश हाईवे ब्लॉक कर दिया और प्रशासन ट्रैफिक जाम खुलवाने की कोशिश कर रहा है।

उधर, अंकिता के परिजनों ने कहा है कि जब तक पोस्टमॉर्टम की अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मालूम हो कि पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसमें लिखा था कि अंकिता की मौत डूबने से हुई।

Srinagar, Uttarakhand | A huge crowd of protestors demand justice, blocking the Badrinath-Rishikesh highway in front of the mortuary near the base hospital where #AnkitaBhandari's body was taken to; administration attempts to clear the jam. pic.twitter.com/0hSgmR6qlA