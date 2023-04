Amul vs Nandini: विवादों के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने नंदिनी मिल्क पार्लर्स का किया दौरा, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदे और काउंटर पर पिया दूध

Highlights कर्नाटक में अमूल के एंट्री को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के बीच कांग्रेस नेता ने नंदिनी के कुछ पार्लर का दौरा किया है। ऐसे में वे इस पार्लर में जाकर कुछ डेयरी प्रोडक्ट खरीदा है और वहां दूध भी पी है।

बेंगलुरु: कर्नाटक में अमूल के एंट्री को लेकर छिड़े विवादों के बीच राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को कुछ नंदिनी मिल्क पार्लर का दौरा किया है। शिवकुमार ने न केवल इन पार्लर का दौरा किया बल्कि यहां से डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदा और अपने साथ आए लोगों में बाटा है। यही नहीं उन्होंने खुद डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदा और पार्लर पर ही सेवन किया है।

इससे पहले डीके शिवकुमार ने यह बयान दिया था कि हमें किसी अमूल ब्रांड की जरूरत नहीं है, राज्य में पहले से ही लोकल ब्रांड नंदिनी मौजूद है और इसके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे और मजबूत है। बता दें कि जब से अमूल ने यह घोषणा की है कि वह कर्नाटक में दूध और अन्य डेयरी उत्पाद को बेचने की तैयारी कर रहा है। इस घोषणा के बाद कंपनी को विपक्षी नेताओं और स्थानीय लोगों द्वारा विरोध देखने को मिला है जो राज्य में अमूल के एंट्री से खुश नहीं दिखाई दे रहे है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार को कुछ लोगों के साथ नंदिनी के मिल्क पार्लर का दौरा करते हुए देखा गया है। शिवकुमार पार्लर में पहुंचकर नंदिनी के अलग-अलग डेयरी प्रोडक्टस को देखा है और इनके बारे में जानकारी ली है। इसके बाद वे कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदते और वहां मौजूद और लोगों में बांटते हुए देखा गया है।

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar visits Nandini Milk parlour in Hassan, amid controversy over Amul';s entry into the state pic.twitter.com/rVpPUK7b5B