Aman Sehrawat wins bronze in Paris Olympics: टीम इंडिया की झोली में छठा पदक, अमन सहरावत ने जीता कांस्य, कुश्ती टीम ने पेरिस ओलंपिक में खाता खोला

Aman Sehrawat wins bronze in Paris Olympics: पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पेरिस में अपने पहले ओलंपिक अभियान की शानदार शुरुआत की। सहरावत ने कांस्य पदक मैच में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर कुश्ती में भारत का खाता खोला। टीम इंडिया के लिए यह छठा पदक है। यह न केवल पेरिस 2024 में भारत का पहला कुश्ती पदक है, बल्कि कुल संख्या छह हो गई है। एक रजत और पांच कांस्य हैं। लंदन 2012 खेलों में उनके पदक के बराबर है।

Breaking ⚡ another bronze



Aman sherawat won #Bronze medal in #wrestling 💪💪💪



Truly proud moment for india 😍

Congratulations india 🇮🇳 for sixth medal 🔥🔥🔥 #amansherawat#OlympicsGamespic.twitter.com/EfIO8oGURx — jamil malek (@jamilmalek21) August 9, 2024

सहरावत की उपलब्धि ने बीजिंग 2008 के बाद से ओलंपिक में कम से कम एक कुश्ती पदक जीतने की भारतीय कुश्ती की लय को भी जीवित रखा है। कांस्य कुश्ती में भारत का आठवां ओलंपिक पदक है। जिसकी शुरुआत हेलसिंकी 1952 में केडी जाधव के कांस्य से हुई, जिसने हॉकी के बाद कुश्ती को भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक खेल बना दिया।

First Olympic medal at just 21! Superb performance #AmanSehrawat 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/pzrnQpO4L0 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 9, 2024

Congratulations Aman

Sherawat for bronze medal

Pahli bar me ladke ne Kamaal kar diya

🇮🇳 #India#olympic#wrestlingpic.twitter.com/ISvdAwECcp — Vijender Singh (@boxervijender) August 9, 2024

Many congratulations Aman Sherawat for the Bronze in wrestling in #ParisOlympics

You have done #India proud.

Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/J2L6Io3OLF — Lt Gen Satish Dua 🇮🇳 (@TheSatishDua) August 9, 2024

BRONZE MEDAL IT IS!!!

Our 6th medal at @paris2024 after a comfortable win for Aman Sherawat in the Bronze Medal match! 👏🏽👏🏽#JeetKaJashn | #Cheer4Bharatpic.twitter.com/jgdYKxCSBi — Team India (@WeAreTeamIndia) August 9, 2024

पहली अवधि 6-3 से भारतीय के पक्ष में समाप्त हुई, जो कई टेकडाउन हासिल करने में सफल रही थी। क्रूज़ ने दूसरी अवधि की शुरुआत में टेकडाउन के साथ दो अंक एकत्र करने के बाद घाटे को कम कर दिया, जिसमें स्कोर 6-5 था। सहरावत ने मुकाबले पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद मुकाबला भारतीय पक्ष में एकतरफा हो गया। मुकाबला लगभग आधा मिनट शेष रहते ही ख़त्म हो गया था।

