आप का आरोप- 9 और 13 जुलाई के बीच हथिनी कुंड से पूरा पानी दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया, बाढ़ को बताया 'भाजपा द्वारा निर्मित आपदा'

Highlights राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं आम आदमी पार्टी ने बताया भाजपा द्वारा निर्मित आपदा 9 और 13 जुलाई के बीच हथिनी कुंड से छोड़े पानी का डेटा मांगा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात हैं। यमुना का जलस्तर अब भी खतरे के निशान यानी कि 205.33 से ऊपर है। लोग अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इन सबके बीच भी राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है।

दिल्ली की सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी ने बाढ़ के हालात और दिल्लीवासियों की बढ़ी मुसीबत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। आप का आरोप है है कि हरियाणा के हथिनिकुंड बैराज से जानबूझकर सिर्फ दिल्ली की तरफ आने वाली कैनाल का पानी छोड़ा गया।

आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कहा, "दिल्ली की बाढ़ भाजपा निर्मित है। वीडियो से पता चलता है कि 9 और 13 जुलाई के बीच हथिनी कुंड से पूरा पानी दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया था। इसकी अनुमति क्यों दी गई? प्रश्न अवश्य पूछे जाने चाहिए। जब 5 राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं तो पीएम मोदी हमारे दौरे पर व्यस्त हैं।"

Delhi Floods are BJP Manufactured



Videos show that entire water from Hathini Kund was diverted towards Delhi between 9th & 13th July.



Why was this allowed?

Questions must be asked.



PM Modi us busy on a tour when 5 states are suffering due to floods.



—@PKakkar_pic.twitter.com/NTakhovLGf