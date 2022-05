यूपी: 10 सिखों को आतंकी बताकर फर्जी मुठभेड़ करने के आरोपी 34 पुलिसवालों को हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

By विशाल कुमार | Published: May 26, 2022 10:04 AM

12 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश पुलिस की पीलीभीत जिले की एक टीम ने 10 सिख युवकों को तीन भाग बांटकर आतंकवादी बताकर मार डाला था। पुलिसकर्मियों पर 10 युवकों की हत्या के आरोप में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

