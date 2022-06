महाराष्ट्र: मुंबई के सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर सकते हैं शिवसैनिक

Highlights शिवसैनिकों के सड़कों पर उतरने की महाराष्ट्र पुलिस को मिली है सूचना राज्य के पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने को कहा

मुंबई: महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र पुलिस ने सभी थानों विशेष रूप से मुंबई के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस थानों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश जारी कर दिए हैं।

महाराष्ट्र पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि बड़ी संख्या में शिवसैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की शांति और कानून-व्यवस्था न बिगड़े, इस उद्देश्य से राज्य पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है।

दरअसल, शिवसेना में चल रही बगावत और फूट को लेकर शिवसैनिकों में रोष की स्थिति पैदा हो गई है। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसैनिक सड़कों पर उतर सकते हैं। शिंदे अपने पास 40 से अधिक विधायक होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच सीएम ठाकरे ने अपना वर्षा स्थिति सरकारी आवास को छोड़ दिया है।

आपको बता दें कि हाल में ही प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। राजनीतिक संकट के बीच सभी दल अपने-अपने नेताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन भी अब सक्रिय हो गया है और खुफिया रिपोर्ट पर लगातार नजर रख रहा है।

शुक्रवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने जिले के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग की। इस बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उन्होंने सीएम आवास छोड़ा है लेकिन उनका संकल्प आज भी मजबूत है।

