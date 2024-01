Ayodhya Ram Mandir: अखिल भारतीय मांग समाज ने राम मंदिर ट्रस्ट को दान की चांदी जड़ित झाड़ू, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

Highlights अखिल भारतीय मांग समाज ने राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल को दान की चांदी जड़ित झाड़ू झाड़ू का वजन करीब 1.751 किलोग्राम बताया जा रहा है इसके साथ ही संगठन की ओर से अनुरोध किया गया है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ गर्भगृह में ही हो

नई दिल्ली: अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अब अखिल भारतीय मांग समाज की ओर से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल को चांदी जड़ित झाढ़ू दान की गई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय मांग समाज ने तीर्थ क्षेत्र से अनुरोध किया है कि इसका प्रयोग सिर्फ गर्भगृह की साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसका वजन करीब 1.751 किलोग्राम बताया जा रहा है।

#WATCH | Ayodhya: Devotees of Shri Ram from the 'Akhil Bharatiya Mang Samaj' donate a silver broom to the Ram Janambhoomi Teerth Kshetra Trust, with a request that it be used for cleaning the Garbha Griha.

The silver broom weighs 1.751 kg. pic.twitter.com/K9Mgd6HnMZ