अगर मुझे BJP ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा: कैलाश विजयवर्गीय

नई दिल्ली: सेना में भर्ती को लेकर नई घोषित 'अग्निपथ स्कीम' पर विवाद जारी है। देश के कई राज्यों में इस नीति को लेकर आक्रोश और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इस बीच भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अग्निपथ योजना के फायदे गिनाते हुए कहा कि 'अगर मुझे भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा।'

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'अमेरिका, चीन, फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सेना में भर्ती होती है। हमारे यहां सेना से रिटायर होने की उम्र ज्यादा है। सरकार ने उसे कम करने का फैसला लिया है। जब सेना से अग्निवीर का तमगा लेकर रिटायर होंगे और अगर मुझे इस ऑफिस में, बीजेपी की ऑफिस में सिक्योरिटी (गार्ड) रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा।'

