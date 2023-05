Karnataka Election: "मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार की हत्या की हो रही साजिश", रणदीप सुरजेवाला का भाजपा पर आरोप, देखें वीडियो

By आजाद खान | Published: May 6, 2023 10:06 AM

रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडिया जारी कर यह दावा किया है कि भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार की हत्या की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा है कि "चित्तपुर के एक नेता (जो पीएम मोदी के भी चहेते हैं) ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने का बयान दिया है।"

फोटो सोर्स: ANI