AAP सांसद संजय सिंह पूरे हफ्ते के लिए राज्य सभा से निलंबित, दोनों सदनों से कुल 24 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड

Highlights 'आप' सांसद संजय सिंह को राज्य सभा से पूरे हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। इससे पहले मंगलवार को राज्य सभा से 19 सासंदों को पूरे हफ्ते के लिए निलंबित किया गया था। लोकसभा से कांग्रेस के चार सदस्यों को पहले ही पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित किया जा चुका है।

नई दिल्ली: संसद के हंगामेदार मॉनसून सत्र के बीच सांसदों के निलंबित किए जाने की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला 'आम आदमी पार्टी' के राज्य सभा सांसद संजय सिंह से जुड़ा है। उन्हें राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन की ओर से बुधवार को इस पूरे हफ्ते भर के लिए निलंबित कर दिया गया।

डिप्टी चेयरमैन की ओर से कहा गया कि संजय सिंह को नारेबाजी करने, पेपड़ फाड़ने और इसे चेयर की ओर से फेंकने के लिए मौजूदा पूरे हफ्ते के लिए निलंबित किया जाता है। दूसरी ओर लोकसभा में बुधवार को हंगामा देखने को मिला। नारेबाजी और पोस्टर लहराए जाने आदि के वाकये के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया।

AAP MP Sanjay Singh suspended from Rajya Sabha for the remaining part of the current week for shouting slogans, tearing papers and throwing them toward the Chair yesterday: Deputy Chairman Rajya Sabha



