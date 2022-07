आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर लगाया मनीष सिसोदिया को परेशान करने का आरोप, कहा- एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं डिप्टी सीएम

Highlights दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले सप्ताह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी विभाग के प्रमुख के रूप में सीधे तौर पर आग के हवाले कर दिया गया था। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 'केंद्र का हमारे खिलाफ द्वेष है।'

नई दिल्ली:आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को आबकारी नीति विवाद को लेकर कथित तौर पर 'आप नेताओं के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग' करने और 'डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर झूठे मामले दर्ज करने' के लिए केंद्र की आलोचना की। सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया दिल्ली में 18 लाख बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे मेहनत कर रहे हैं। उन्हें रोजाना प्रताड़ित करना और उन पर झूठे मामले थोपना राज्य सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का एक प्रयास है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

इसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले सप्ताह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी विभाग के प्रमुख के रूप में सीधे तौर पर आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने आगे कहा कि 'केंद्र का हमारे खिलाफ द्वेष है।' उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र ने हमारे प्रति दुर्भावना की है और जिस तरह से जांच एजेंसियों का हमारे खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है, मैंने आरएस में नियम 267 के तहत नोटिस दिया कि राज्य सरकार के मंत्रियों को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का उपयोग करना सही नहीं है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

Manner in which Centre has malice towards us & the way in which probe agencies are being misused against us - I gave Notice under Rule 267 in RS that it is not right to use agencies like ED, CBI to harass ministers of state govts. It should be discussed in the House: Sanjay Singh