गुजरात में 27 साल सत्ता में रहने के बाद 'अहंकारी' हो गई है भाजपा: आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल

गांधीनगर: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को गुजरात में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 'अहंकारी' करार दिया। 'लट्ठा' घटना के पीड़ितों से मिलने में गुजरात के मुख्यमंत्री की विफलता पर सवाल उठाने से पहले उन्होंने चेतावनी दी कि लोगों के पास अब एक "विकल्प" है।

गुजरात में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 27 साल से गुजरात पर राज कर रही है, वे अहंकारी हो गए हैं। उनका लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते 'लट्ठा' (नकली शराब) की घटना के पीड़ितों से मिला, जबकि (गुजरात) सीएम उनसे मिलने भी नहीं गए। अब एक विकल्प है।"

BJP is ruling Gujarat for 27 yrs, they have become arrogant. They don't have anything to do with people. I being Delhi CM met victims of 'Lattha' (spurious liqour) incident while CM didn't even go to meet them. Now there's an alternative: AAP national convenor Arvind Kejriwal