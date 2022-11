बेंगलुरु कोर्ट ने कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का दिया निर्देश, कॉपीराइट से जुड़ा है मामला

Highlights साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया कांग्रेस पर एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप है मामले में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, सोमवार को बेंगलुरु कोर्ट ने ट्विटर को कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के खातों को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर फिल्म केजीएफ चैप्टर -2 के साउंड रिकॉर्ड का अवैध रूप से उपयोग करके एमआरटी म्यूजिक के स्वामित्व वाले वैधानिक कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप है। इसी मामले में कोर्ट ने ट्विटर को ऐसा निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि एमआरटी म्यूजिक ने शिकायत दर्ज कराई थी और यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांग्रेस के इन नेताओ के खिलाफ कॉपीराइट अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

