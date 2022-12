"6 दिसंबर लोकतंत्र का 'काला दिवस' है, न हम भूलेंगे और न आने वाली पीढ़ियों को भूलने देंगे", बाबरी ध्वंस को याद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा

Highlights बाबरी बरसी पर ओवैसी ने कहा 6 दिसंबर को लोकतंत्र के काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने कहा न हम इसे भूलेंगे और आने वाली पीढ़ियां को इसे भूलने देंगे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी

दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदु्ददीन ओवैसी ने 6 दिसंबर के दिन अयोध्या में हुए बाबरी ध्वंस को याद करते हुए कहा कि इस दिन को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा 'ब्लैक डे' के तौर पर याद रखा जाएगा। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत को ता-वक्त अन्याय के प्रतीक के तौर पर देखा जाएगा।

ओवैसी ने इस संबध में ट्वीट करते हुए कहा, "6 दिसंबर हमेशा लोकतंत्र के काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने और जमींदोज किये को जुल्म और अन्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। हम इस घटना को कभी नहीं भूलेंगे और यह पक्का करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें।"

6th December will forever remain a Black Day for Indian democracy. The desecration and demolition of #BabriMasjid is a symbol of injustice. Those responsible for its destruction were never convicted. We will not forget it & we will ensure that future generations remember it too pic.twitter.com/6T4LRRDmYf