कर्नाटक में होनेवाला था बड़ा आतंकी हमला; धमाके की योजना बना रहे 5 संदिग्धों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, विस्फोटक जब्त

Highlights कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़े आतंकी हमले का पर्दाफाश हुआ है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अपने एक बयान में कहा कि आशंका है कि वे बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। ये पांचों संदिग्ध 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी थे और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे।

बेंगलुरुःकर्नाटक के बेंगलुरु में बड़े आतंकी हमले का पर्दाफाश हुआ है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने बुधवार को 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जो बेंगलुरु में बड़ा धमाका करने वाले थे। आतंकवादियों की पहचान पहचान सैयद सुहेल, उमर, जनिद, मुदासिर और जाहिद के रूप में की गई है।

सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अपने एक बयान में कहा कि आशंका है कि आतंकियों की टीम ने बेंगलुरु में धमाका करने की योजना बनाई थी। टीम ने बयान में आगे इस बात की पुष्टि की है कि ये पांचों संदिग्ध 2017 के एक हत्या मामले में आरोपी थे और परप्पाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में थे जहां वे आतंकवादियों के संपर्क में आए। सीसीबी ने संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की है।

Karnataka | Central Crime Branch (CCB) has arrested 5 suspected terrorists. They have been identified as Syed Suhel, Umar, Janid, Mudasir and Zahid. It is suspected that the team had planned to carry out a blast in Bengaluru. All five were accused in a 2017 murder case and were…