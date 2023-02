पुलवामा हमले के 4 साल: प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले शहीद हुए जवानों को किया याद, बोले- "देश उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा..."

Highlights पुलवामा आतंकी हमले की आज चौथी बरसी पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर प्रधानमंत्री ने जवानों को दी श्रद्धाजंलि 14 फरवरी 2019 को एक आत्मघाती हमले में करीब 40 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में मारे गए जवानों को याद करते हुए भावुक पोस्ट किया। आज से 4 साल पहले साल 2019 की 14 फरवरी को देश का हर नागरिक कभी नहीं भूल सकता। आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

Remembering our valorous heroes who we lost on this day in Pulwama. We will never forget their supreme sacrifice. Their courage motivates us to build a strong and developed India.