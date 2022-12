बिहारः गया के एयरपोर्ट पर 4 विदेशी मिले कोविड-19 पॉजिटिव, मचा हड़कंप, संक्रमितों को होटल में किया गया आइसोलेट

Highlights चार संक्रमितों में -3 म्यांमार से और 1 बैंकॉक से हैं। सभी संक्रमितों को बोधगया के एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया है।

पटनाः बिहार के गया हवाईअड्डे पर 4 विदेशी नागरिकों का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस खबर के आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। संक्रमितों को एक होटल में आइसोलेट किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ये विदेशी नागरिक इंग्लैंड, थाईलैंड और म्यांमार से आए हैं।

गया के सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह ने बताया कि गया हवाईअड्डे पर चार विदेशी -3 म्यांमार से और 1 बैंकॉक से-कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। वे स्पर्शोन्मुख हैं और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। इससे पहले चीन से लौटा 40-वर्षीय शख्स आगरा (उत्तर प्रदेश) में प्राइवेट लैब की जांच में कोविड-19 संक्रमित मिला था।

Bihar | Four foreigners -3 from Myanmar & 1 from Bangkok-have tested positive for COVID-19 at Gaya airport. They are asymptomatic and have been placed under isolation: Ranjan Kumar Singh, Civil Surgeon, Gaya pic.twitter.com/nwOSl35sSX