110th edition of Mann ki Baat: PM नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, कहा- 'देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति का अहम योगदान'

110th Edition of Mann ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110वें एपिसोड शो में देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम कुछ दिनों बाद यानी 8 मार्च को महिला दिवस मनाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को सलाम करने का मौका है।

मन की बात के इस एपिसोड में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि महान कवि भरतियार जी ने बताया था कि दुनिया तभी समृद्ध होगी, जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे।

In the 110th edition of 'Mann ki Baat’, PM Modi says, "After a few days on March 8, we will celebrate Women's Day. This special day is an opportunity to salute the contributions of women's power in the developmental journey of the country. The great poet Bharathiyar Ji has said… pic.twitter.com/56lJuGvJ9B — ANI (@ANI) February 25, 2024

दिल्ली में जामा मस्जिद के पास उर्दू पार्क जामा मस्जिद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुनते हिए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य और अन्य लोग भी शामिल हुए।

#WATCH | Members from Delhi's BJP Minority Morcha and others listen to Prime Minister Narendra Modi's monthly radio programme 'Mann Ki Baat', at Urdu Park Jama Masjid Near Jama Masjid in Delhi. pic.twitter.com/WoHWi8aOp0 — ANI (@ANI) February 25, 2024

आज हर जुबां पर 'ड्रोन दीदी'

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा, कई सालों पहले कोई सोच सकता था कि गांव में रहने वाले महिला ड्रोन उड़ा सकेंगी। लेकिन, आज यह संभव हो पाया है। आज तो मानिए कि हर गांव और हर घर में 'नमो ड्रोन दीदी' नाम से लोग जानने और बात करने लगे हैं।

In the 110th edition of 'Mann ki Baat’, PM Modi says, "Who would have thought till a few years ago that in our country, women living in villages would also fly drones. But today this is becoming possible. Today, there is so much discussion about Drone Didi in every village, 'Namo… pic.twitter.com/T6hN23LLPN — ANI (@ANI) February 25, 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी' के रेडियो 110वें कार्यक्रम 'मनन की बात' को देहरादून में सुना। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। दूसरी ओर बिहार में भी भाजपा के उप-मुख्यमंत्री समराट चौधरी अपने सहयोगियों के साथ एक विशेष कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी के 'मन की बात' रेडियो प्रोग्राम को सुनते हुए दिखे।

#WATCH | Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami listens to Prime Minister Narendra Modi's monthly radio programme 'Mann Ki Baat', in Dehradun. pic.twitter.com/y9WXMqfwvf — ANI (@ANI) February 25, 2024

#WATCH | Bihar Deputy Chief Minister Samrat Choudhary listens to Prime Minister Narendra Modi's monthly radio programme 'Mann Ki Baat', in Patna. pic.twitter.com/AgvZl1P9ns — ANI (@ANI) February 25, 2024

