पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया, जजों की नियुक्ति में 2016 का टूटा रिकॉर्ड

Highlights रविवार को हुई नयी नियुक्तियों के साथ, सरकार ने इस साल अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 138 नियुक्तियां की हैं। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 13 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की थी, जिनमें से 11 को सरकार ने मंजूरी दी।

नयी दिल्लीः पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में रविवार को ग्यारह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके साथ ही इस साल विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 138 न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं जो 2016 में एचसी की 126 नियुक्तियों के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर गई। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 13 अधिवक्ताओं के नाम की सिफारिश की थी, जिनमें से 11 को सरकार ने मंजूरी दी।

हालांकि अधिवक्ता एच एस बरार और कुदीप तिवारी ने नाम को अब भी हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि ये नाम सरकार के पास अभी लंबित हैं। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।

11 new HC Judges appointed by govt today in Punjab & Haryana HC, after appointing 26 HC Judges on Aug 13 in HCs of Allahabad, Andhra, Telangana, Gauhati, Odisha & HP; so far, 138 appointments made in 2022, surpassing its earlier record of 126 HC appointments in 2016: Law Ministry