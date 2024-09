10000 उग्रवादियों ने सरेंडर, गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा में मिली बड़ी कामयाबी, जानें पूरी खबर

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को त्रिपुरा में मिली सफलता फिलहाल, दो उग्रवादी गुट ने किया आत्मसमर्पण 10000 उग्रवादियों ने कर दिया केंद्र सरकार के समक्ष सरेंडर

नई दिल्ली: देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज जानकारी साझा करते हुए बताया कि 10000 उग्रवादियों ने सरेंडर, गृह मंत्री अमित शाह ने NLFT और ATTF से हुई त्रिपुरा शांति डील की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) के साथ एक डील कर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, एनएलएफटी और एटीटीएफ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर के लिए 12वां और त्रिपुरा से संबंधित तीसरी डील है। अब तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अपने हथियार डाल दिए हैं। इसके साथ वह अब मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। आज एनएलएफटी और एटीटीएफ के आत्मसमर्पण और समझौते के साथ ही लगभग 328 से अधिक सशस्त्र कैडर मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे।

#WATCH | Delhi: After the signing of the Memorandum of Settlement, Tripura CM Manik Saha says, "...I would like to express my gratitude to HM Amit Shah for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire northeast region. Under the… https://t.co/YABxp1JFAspic.twitter.com/JpQZkTNSZc