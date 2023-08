नवजात और छोटे बच्चों के साथ हवाई यात्रा करने पर रखें इन बातों का विशेष ध्यान, जानें एयर ट्रैवल के जरूरी टिप्स

Highlights जानकार नवजात के साथ हवाई यात्रा करने से मना करते है। वे तीन साल से बड़े बच्चों के साथ हवाई यात्रा करने की सलाह देते है। जानकार यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की भी सलाह देते है।

Is Air Travel Safe For Infant Know Tips: कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के साथ आपको हवाई यात्रा करनी पड़ती है जिसे लेकर लोगों की अलग-अलग धारणा होती है। लोग नवजात या फिर छोटे बच्चे के साथ यात्रा करने को लेकर काफी चिंतित रहते है और यह सवाल पूछते रहते है कि क्या यह सुरक्षित है। ऐसे में आज के इस लेख में हम यही जानने की कोशिश करते है कि क्या नवजात या फिर छोटे बच्चों के साथ हवाई ट्रैवल करना सही है। आइए इस पर जानकारों से जान लेते है।

जानकार बच्चों के साथ यात्रा करने को सही मानते है और कहते है कि इसमें कोई परहेज नहीं है। वे कुछ बातों को ध्यान रखने की सलाह देते है। आइए उन बातों को एक-एक करके जान लेते है।

शिशु की उम्र का ख्याल रखें

जानकार कहते है कि नवजात के साथ हवाई यात्रा करना सही नहीं है। उनके अनुसार, नवजात की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और वे आसानी से किसी इंफेक्शन के शिकार हो सकते हैं। जानकार कहते है कि कम से कम तीन साल के बच्चों के साथ ही हवाई यात्रा करना सही होता है। वे मां-बाप को इस बात को ध्यान रखने को कहते है। जानकार बच्चों की शारीरिक स्थिति और विकास के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की सलाह देते है।

वैक्सीनेशन और स्वस्थता की जांच

यही नहीं जानकार बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने और सही से उनका चेकअप भी कराने को कहते है। उनके अनुसार, यात्रा से पहले बच्चों को आवश्यक वैक्सीनेशन दिलाएं साथ उनकी स्वास्थ्य की जांच करवाएं और डॉक्टरों से भी सलाह लें।

कान की सुरक्षा

जब भी कोई हवाई यात्रा करता है तो इससे उनके कानों में दर्द होता है। बच्चों में यह समस्या ज्यादा पाई गई है खास कर उस समय जब फ्लाइट टेक-ऑफ और लैंडिंग करती है। ऐसे में इस समय बच्चों का खास ध्यान रखना चाहिए और उनका ध्यान भटकाना चाहिए। उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो इसलिए उनको ब्रेस्टफीडिंग करवाना चाहिए।

सांस की गति का ध्यान रखें

एक्सपर्ट्स की अगर माने तो हवाई यात्रा के दौरान हवा में एयर प्रेशर बदलता रहता है जिससे बच्चों में सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। स्वस्थ बच्चों के लिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन यदि आपका बच्चा प्रीमेच्योर डिलीवरी से जन्मा है या उसकी स्वास्थ्य में कोई समस्या है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

(Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इस आलेख में बताए गए तरीकों, सुझावों और विधियों का उपयोग करने से पहले कृपया एक चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से जरूर सलाह ले लें।)



