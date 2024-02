जिम जाने से पहले और वर्कआउट के बाद क्या खाएं? यहां जानिए परफेक्ट प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में

Highlights लोग शौक में जिम तो चले जाते हैं लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट के बाद खाई जाने वाली मील मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है अपने वर्कआउट से 1 से 3 घंटे पहले नाश्ता या हल्का भोजन करने का लक्ष्य रखें

Right foods before and after exercise: जिम जाकर फिट बॉडी बनाने की चाह आज हर युवा रखता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिम में जाकर वजन तो उठाते हैं लेकिन मसल्स बनने की जगह उनको थकान हो जाती है। दरअसल ये सब इसलिए होता है क्योंकि अक्सर लोग शौक में जिम तो चले जाते हैं लेकिन अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट के बाद खाई जाने वाली मील मसल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में हम आपको प्री और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बताएंगे।

समय का रखें ध्यान

अपने वर्कआउट से 1 से 3 घंटे पहले नाश्ता या हल्का भोजन करने का लक्ष्य रखें। यदि आप जिम जाने से ठीक पहले कुछ खाते हैं तो परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यायाम के दौरान आपकी मांसपेशियों में अधिक रक्त जाता है, जिससे पाचन के लिए कम रक्त बचता है। वर्कआउट के बाद शरीर को फिर से ऊर्जा से भरने की जरूरत होती है इसलिए व्यायाम खत्म होने के एक घंटे के भीतर खाएँ या पिएँ।

जिम जाने से पहले क्या खा सकते हैं...

ब्रेड और जेली कार्ब्स के अच्छे सोर्स हैं। ये आपको व्यायाम के दौरान आपकी मांसपेशियों को आवश्यक ऊर्जा देते हैं। प्री वर्कआउट मील के रूप में थोड़ी सी मूंगफली भी खाई जा सकती है। थोड़ी मात्रा में मूंगफली खाने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। कुछ लोग जिम में केला खाते हुए एंट्री करते हैं। ध्यान रहे कि ये सही तरीका नहीं है। दरअसल कुछ भी खाने के बाद उसे पचाने के लिए हमारे शरीर को समय चाहिए होता है। इसलिए केला खाकर वर्कआउट में जुट जाने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम एक घंटा पहले केला खाएं।

प्री वर्कआउट मील के तौर पर फल और ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। इसलिए कई हेल्थ एक्सपर्ट वर्कआउट से पहले एक कप ब्लैक कॉफी पीने की सलाह देते हैं। सूखे मेवे भी खाए जा सकते हैं। आप चाहें तो दो घंटे पहले ब्रेड और पीनट बटर ले सकते हैं। अगर ब्रेड न हो तो रोटी के साथ भी पीनट बटर खाई जा सकती है।

अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं तो अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी उच्च फाइबर, साबुत अनाज दलिया और फल से करें। आपका शरीर इस कॉम्बो में मौजूद कार्ब्स को धीरे-धीरे पचाता है, जिससे आपका ब्लड शुगर है। आप अधिक समय तक ऊर्जावान महसूस करेंगे।

जिम जाने के बाद क्या खा सकते हैं...

कार्ब्स व्यायाम के दौरान आपके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा को वापस लाते हैं, जबकि फाइबर आपके रक्त शर्करा के स्तर को समान रखता है। इसलिए टोस्ट के साथ अंडे खाए जा सकते हैं। बादाम, मूंगफली, पिस्ता डालकर स्मूदी बनाई जा सकती है। आप चाहें तो व्हे प्रोटीन के साथ अंडे भी खा सकते हैं। जिम के बाद व्हे प्रोटीन को योगर्ट में मिला कर भी खाया जा सकता है।

अगर आप मांसाहार करते हैं तो ब्राउन राइस के साथ चिकन भी खा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सारे उपाय उन लोगों के लिए हैं जो मसल्स गेन करना चाहते हैं। वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे लोग इस सलाह से दूर रहें। अगर वर्कआउट के बाद 45 मिनट से 2 घंटे के अंदर पोस्ट वर्कआउट मील नहीं लेते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है। इसका भी ध्यान रखें।

(डिस्क्लेमर: लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के संबंध में आपके किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सलाह लें लोकमत हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता।)

