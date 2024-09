निजी अस्पतालों में बिस्तरों की समस्या होने जा रही खत्म, प्रति 10000 लोगों पर इतनी संख्या से होगी बढ़ोतरी

Highlights केंद्र सरकार ने लोगों की जरूरतों के अनुसार उठाए कदम अब निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में होने जा रही वृद्धि हालांकि, इस बीच ये भी माना गया है कि अगले 5-7 सालों में 1 लाख बिस्तरों की पड़ेगी आवश्यकता

नई दिल्ली:भारत में जिस रफ्तार से तरह-तरह बीमारियों के मामले लोगों में बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से अब लोगों को अस्पताल की जरूरत भी लगने लगी है। इसी को देखते हुए मेडिकल सेक्टर में बड़े बदलाव के साथ नए बिस्तर और किफायती इलाज का प्रबंध किए जा रहे हैं। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के लिस्टेड अस्पताल में 14000 बिस्तरों का प्रबंध अगले 3 से 5 सालों में कर दिया जाना है, जो सरकार की प्राथमिकता में है। गौरतलब है कि इसमें उन सभी निजी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है, जिन्हें जरूरत है और उनको मिलाकर कुल 22,000 बिस्तरों का प्रबंध किया जाएगा।

रिपोर्ट ने ये भी बताया गया है कि वित्त-वर्ष 2019-24 के बीच अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तीन गुना बढ़कर 4000 पर पहुंच गई है। हालांकि, ये भी बताया कि काफी अस्पताल एकीकरण फेज में है और उसके विस्तार के बारे में भी सरकार सोच रही है। क्योंकि लो कैपेक्स के मुनाफा से नए अफसरों के लिए दरवाजा खोले जा रहे हैं।

India will see an addition of over 22,000 hospital beds in private hospitals over next 3-5 years



