Health Tips: आंखें हैं सदा के लिए, कैसे रखे इन्हें ठंड में महफूज, जानिए यहां

Highlights ठंड में सबसे कॉमन आंखों की समस्या होती है, तापमान में गिरावट के कारण आंखों को दिक्कत होती है ठंड के कारण आंखों में जलन, खुजली और पानी बहने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं सर्दियों की रूखी सर्द हवा आंखों को नुकसान पहुंच सकती है

Eye diseases in winter season: वैसे तो ठंड का मौसम खुशगवार माना जाता है लेकिन इस मौसम में भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जो गुलाबी मौसम के रंग में भंग डाल सकती हैं। देखा जाए तो ठंडियों का मौसम चिललिलाती गर्मियों की तुलना में ज्यादा सुकून भरा होता है लेकिन बावजूद स्वास्थ्य की कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके कारण चूड़ा-मटर के इस मौसम में आ परेशान हो सकते हैं।

जी हां, सर्दियों के मौसम में सबसे कॉमन समस्या आंखों से जुड़ी होती है। ठंड में आंखों की कई समस्याएं सर्दियों में बढ़ जाती हैं। सर्दियों की रूखी सर्द हवा और तापमान में गिरावट आंखों को नुकसान पहुंच सकती है। इसके कारण आंखों में जलन, खुजली और पानी बहने जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं।

ठंड में आंखों को होने वाली समस्याएं (Eyes related problems in winters)

सर्द मौसम में इसानों को सबसे ज्यादा खुश्क आखों की समस्या होती है। जी हां, ठंड कम होने के साथ आंखों में सूखापन बढ़ सकता है, जिसे मेडिकल की भाषा में ड्राई आइज सिंड्रोम (Dry Eyes Syndrome) के नाम से जाना जाता है। ड्राई आइज़ सिंड्रोम में देखे जाने वाले लक्षण इस प्रकार हैं-

आंखों से पानी बहना (watery eyes)

आंखों में इरिटेशन महसूस करना (feeling irritation in the eyes)

नजर का धुंधलापन (blurred vision)

आंखों का सिकुड़ जाना (narrowing of eyes)

नज़र में बदलाव आना (changes in vision)

इस बात को अच्छे से समझ लें कि जैसा-जैसे कि ठंड के मौसम में तापमान की गिरावट होती है। ठंड भड़ती है तो आंखों की ओर आने वाला ब्लड फ्लो भी धीमा हो सकता है और जब आंखों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है तो देखने की क्षमता प्रभावित होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो ठंड के कारण आखों से देखने कुछ बदलाव हो सकता है। इससे आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है और नजर धुंधली हो सकती है।

धूप या प्रकाश की ओर देखने में आखों को परेशानी होना (Difficulty in looking at sunlight or light)

अमूमन सर्दियों के वक्त कई बार इंसानों की आखें सूरज की रोशनी देखने में परेशानी का अनुभव करती हैं। आसमान में बादलों की वजह से हवा में ठंडक बढ़ जाती है। इस कारण ठंड के मौसम में लोगों की आंखों को कुछ समस्याएं महसूस हो सकती हैं। इससे आंखों में खिंचाव बढ़ सकता है, आंखों में जलन और दर्द की परेशानियां बढ़ सकती हैं।

आंखों का सनबर्न होना (sunburn of eyes)

इस बात को भी समझ लीजिए कि ठंड के दिनों में खिलखिलाती धूप आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है। इससे आंखों में सनबर्न की समस्या हो सकती है। इसमें आंखों में दर्द, इरिटेशन और जलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

ठंड के मौसम में आंखों को स्वस्थ्य रखने के उपाय (Ways to keep eyes healthy in cold weather)

आंखों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ठंड में बाहर निकलने से बचें

कमरे को गर्म रखें, ताकि आंखों को राहत मिले

सर्दियों में गर्म तासीर वाले पदार्थ खाएं, मसलन तिल, मूंगफली, शहर, अदरक और खजूर

दिन में कम से कम आठ से दस ग्लास पानी पीएं, खुद को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएं

पीने में नारियल पानी, छाछ और सूप जैसे लिक्विड फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें

पोटैशियम रिच फूड्स खाएं। इसके लिए अंजीर, किशमिश और बादाम जैसे फूड्स खाएं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड्स वाले फूड्स खाएं।

स्मोकिंग और अल्कोहल को ना कहें

आंखों को धूप और ठंडी हवा से बचाने के लिए चश्मा पहनें

Web Title: Eyes are forever, how to keep them safe in cold, know health tips