वीडियो: लाख कोशिशों के बाद भी रात में नहीं आती है सही से नींद, केवल 30 सेकेंड तक नाइट में करें यह ट्रिक, चुटकियों में मिलेगी पर्याप्त-सुकून भरी स्लीप

How to Get Instant Sleep: आजकल की दुनिया में नींद एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग रात-रात भर जगे रह जाते है औऱ उन्हें नींद नहीं आती है। कुछ लोगों को तो रात में नींद बहुत ही कम आती है तो कुछ लोग रात भर सोते ही नहीं है। जानकार हमारे नींद नहीं आने के पीछे कई कारण बताते है। उनके अनुसार, बदलते लाइफस्टाइल और अत्याधधुनिक सुविधाओं के कारण हमारी रात की नींद गायब हो रही है। वहीं कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि अत्याधुनिक गैजेट, मोबाइट, टीवी आदि ने भी हमारी नींद को छिन लिया है।

ऐसे में अगर रात में सुकून भरी अगर नींद चाहते है तो आपको कुछ आसान से काम करने होंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से रात में सो सकते है। तो आइए जानते है कि बिना किसी परेशानी के कैसे हम सुकून वाली नींद पा सकते है और रात को भरपूर नींद ले सकते है।

रात में नींद लाने के लिए अपनाए ये ट्रिक

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक चीनी चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर के प्रैक्टिशनर रादोस्लाव ने इंस्टाग्राम पर एक ट्रिक को शेयर किया है। इस ट्रिक को लेकर रादोस्लाव का कहना है कि जब कभी भी लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपको रात में नींद न आए तो ऐसे में आप इस ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते है।

उनके अनुसार, रात में अच्छी नींद पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करने होगा और दिमाग से तमाम तरह के तनाव को दूर करना होगा। जब आपको लगे कि अब आप रिलैक्स हो गए है तो इस ट्रिक को अपनाएं, इससे आपका मन शांत होगा और जल्दी नींद आ जाएगी।

ऐसे करें इस ट्रिक का इस्तेमाल

इस सहज और सरल फॉर्मूला को बताने के लिए रादोस्लाव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि सिर और कान के बीच एक स्नूज बटन होता है जिसे दबाने से आपको तुरंत नींद आ सकती है।

रादोस्लाव ने वीडियो में दिखाया है कि कैसे दोनों कानों के पास इस स्नूज बटन को करीब 30 सेकेंड तक दबाए रखना होगा और फिर इसे छोड़ देना होगा। रादोस्लाव का मानना है कि अगर कोई ऐसा करते है और सही तरीके से स्नूज बटन को दबाए रखता है तो इससे उसको नींद आ सकती है और वह भरपूर नींद ले सकता है।

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं। Lokmat Hindi News इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले या इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए डॉक्टरों से जरूर संपर्क करें।)

