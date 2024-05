VIDEO: बिहार के अररिया में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव को पीठ में हुआ भयंकर दर्द, पुलिस ने राजद नेता को कार तक पहुंचाया

Highlights तेजस्वी यादव को अचानक पीठ में दर्द हुआ और चलने में कठिनाई होने लगी जिसके बाद उन्हें अपनी कार तक पहुंचने में पुलिसवालों की मदद लेनी पड़ी हालांकि वाहन के अंदर बैठने के बाद तेजस्वी ठीक लग रहे थे

Lok Sabha Elections 2024: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव जब शुक्रवार को बिहार के अररिया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्हें अचानक पीठ में दर्द हुआ और चलने में कठिनाई होने लगी, जिसके बाद उन्हें अपनी कार तक पहुंचने में पुलिसवालों की मदद लेनी पड़ी।

एक वीडियो में तेजस्वी को दर्द और परेशानी में दिखाया गया है क्योंकि वह मंच की सीढ़ियों से नीचे चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी को मंच से नीचे ले जाया गया और एक पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षा कर्मियों और पार्टी के सदस्यों ने उनकी कार तक मदद की।

हालांकि वाहन के अंदर बैठने के बाद तेजस्वी ठीक लग रहे थे और उन्होंने नारे लगा रहे लोगों और समर्थकों की ओर हाथ भी हिलाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि बढ़ते पारे और अत्यधिक गर्मी में चुनाव प्रचार के कठिन कार्यक्रम ने उनके स्वास्थ्य पर असर डाला है।

#WATCH | Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejashwi Yadav was helped to his car after he experienced sudden back pain and faced difficulty in walking. He was addressing a public rally in Araria when the incident occurred.



(Video: Tejashwi Yadav's media) pic.twitter.com/h5OcvbAsFW