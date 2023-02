कूचबिहारः केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक की कार पर हमला, शीशा टूटा और काले झंडे दिखाये, देखें वीडियो

Highlights पथराव के कारण कार के आगे का शीशा टूट गया। राज्यपाल को राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। एन प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि तृणमूल बदमाशों को पनाह दे रही है।

कोलकाताः केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा में उनकी कार पर हमला किया। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने कथित रूप से उस कार पर पथराव किया जिसमें मंत्री बैठे थे।

पथराव के कारण कार के आगे का शीशा टूट गया। मंत्री को काले झंडे भी दिखाये गये। प्रमाणिक ने कहा, ‘‘पुलिस केवल मूकदर्शक बनी रही और वह हिंसा करने वालों का बचाव कर रही थी। प्रदेश में टीएमसी जो कुछ कर रही है, राज्य की जनता उसे देख रही है।’’ प्रमाणिक ने आरोप लगाया कि तृणमूल बदमाशों को पनाह दे रही है।

#WATCH | West Bengal: The convoy of Nisith Pramanik, MoS Home & Youth Affairs and Sports was attacked allegedly by Trinamool Congress-backed goons when he was going to meet with the party workers in Coochbehar's Dinhata area. More details awaited. pic.twitter.com/eXWqt7U2K9 — ANI (@ANI) February 25, 2023

तृणमूल कांग्रेस के नेता जयप्रकाश मजूमदार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी जैसे भाजपा नेता भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में शांति भंग करने के लिए उकसा रहे हैं।

West Bengal: The convoy of Nisith Pramanik, MoS Home & Youth Affairs and Sports was attacked allegedly by TMC-backed goons when he was going to meet with the party workers in Coochbehar's Dinhata area. Thereafter, clashes broke out between TMC-BJP workers. pic.twitter.com/m6fgeKxSNI — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 25, 2023

भाजपा पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘यदि किसी केंद्रीय मंत्री की कार पर इस तरह से हमला किया जाता है, तो राज्य में आम लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचें।’’ भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल को राज्य में अनुच्छेद 355 लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

Strongly condemned the attack on the convoy of my party colleague & Union MoS Shri @NisithPramanik in Dinhata.

This is the regular behaviour by these TMC goons under patronage of the state govt. BJP don’t fear them. Remember Didi, Public is watching.



pic.twitter.com/h74EylrPBv — Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) February 25, 2023

