वायरल वीडियो में लखनऊ नाइट क्लब में मुजरा करती दिखी महिला, आबकारी विभाग ने लाइसेंस निलंबित कर दिया

Highlights वीडियो में एक महिला को मुजरा करते हुए और पुरुषों को फर्श पर बैठकर शराब पीते हुए दिखाया गया है यह घटना कथित तौर पर लखनऊ के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स लाउंज में हुई सूबे के उत्पाद शुल्क विभाग ने नाइट क्लब का लाइसेंस निलंबित कर दिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सूबे की राजधानी के एक नाइट क्लब में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक महिला को मुजरा करते हुए और पुरुषों को फर्श पर बैठकर शराब पीते हुए दिखाया गया है। यह घटना कथित तौर पर लखनऊ के लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स लाउंज में हुई। सोशल मीडिया पर आक्रोश के बाद, उत्तर प्रदेश के उत्पाद शुल्क विभाग ने नाइट क्लब का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

वायरल वीडियो में लाल ड्रेस में एक महिला शराबी फिल्म के गाने पर मुजरा डांस करती नजर आ रही है। क्लिप में पुरुषों को एक सफेद कालीन पर नर्तकी को घेरे हुए और शराब पीते हुए भी दिखाया गया है। वीडियो को इस कैप्शन के साथ साझा किया गया है, "यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि लखनऊ की उसी प्रसिद्ध समिट बिल्डिंग का दृश्य है! बहुचर्चित इमारत, जो अक्सर खबरों में रहती है विवादों के लिए।" वीडियो पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं, और नेटिज़न्स ने "अश्लीलता" पर कार्रवाई की मांग की।

Dancing amidst the overflowing grass...this is not a film scene, but the scene from the same famous Summit Building of #Lucknow! The much-discussed building, which is often in the news due to controversies, is said to be the Lord of Drink Lounge #viralvideopic.twitter.com/glJsWMKMrI