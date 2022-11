Video: जैकलीन फर्नांडीज को 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

Highlights अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मनी लांड्रिंग मामले में मिली जमानत जैकलीन पर आरोप है कि उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर की ठगी द्वारा 200 करोड़ रुपया लिया मामले में जैकलीन पर लटक रही थी गिरफ्तारी की तलवार, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है

दिल्ली: अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। अभिनेत्री जैकलीन पर आरोप है कि उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर की ठगी द्वारा हासिल किये गये रुपयों को अवैध रूप से लिया है।

मामले की छानबीन कर रही केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सुकेश से पैसे लेने के मामले में आरोपी बनाया है और इस मामले में जैकलीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी लेकिन कोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी।

#WATCH | Actor Jacqueline Fernandez reaches Delhi's Patiala House Court.



The Court will pronounce an order today on her bail plea in Rs 200 crores money laundering case. pic.twitter.com/ESMPQggJ4g