Lok Sabha Elections 2024: "भाजपा को 400 सीटें मिलेंगी तो काशी, मथुरा में बनेगा मंदिर, पीओके होगा हमारा", हिमंत बिस्वा सरमा ने दिया सनसनीखेज बयान

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 15, 2024 07:15 AM

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा 400 सीटें मिलने पर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाएगी।