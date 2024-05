Petrol Diesel Price Today: दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये और मायानगरी में 100 रु के पार, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट

By आकाश चौरसिया | Published: May 15, 2024 10:04 AM

Petrol Diesel Price Today: मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार जारी, 104.21 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 92.15 रुपये प्रति लीटर है।

फाइल फोटो