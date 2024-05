Kolihan Mine Lift Collapsed: राजस्थान में कोलिहान खदान में लिफ्ट गिरने से हादसा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 14 कर्मचारी फंसे; CM भजनलाल शर्मा ने लिया संज्ञान

Kolihan Mine Lift Collapsed:राजस्थान के झुंझुनू जिले में कोलिहान खदान में देर रात लिफ्ट की रस्सी टूटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तांबे की खदान में लिफ्ट गिरने के कारण करीब 14 मजदूर फंस गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल की टीमें मौके पर घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि राहत-बचाव दल ने 14 मजदूरों में से 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

बाकी लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू साइट से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक बचाव दल फंसे हुए सभी मजदूरों तक पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि यह घटना मंगलवार देर रात नीम का थाना इलाके में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की तांबे की खदान में हुई। ऐसा माना जाता है कि यह खदान के अंदर 1,800 फीट से अधिक नीचे गिरा है।

लिफ्ट को सहारा देने वाली रस्सी टूटने से यह हादसा हुआ। फंसे अधिकारियों में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता और कोलिहान खदान के उप महाप्रबंधक एके शर्मा शामिल हैं।

#WATCH | Rajasthan | Jhunjhunu's Kolihan mine lift collapse: Nursing Staff of Jhunjhunu Government Hospital, Shishram says "Some people have suffered fractures in hands and some in legs. Everyone is safe. Three people are seriously injured, the rest are safe. The rescue operation… pic.twitter.com/GugXMoxvac — ANI (@ANI) May 15, 2024

विजिलेंस टीम के साथ फोटोग्राफर बनकर खदान में घुसे पत्रकार विकास पारीक भी 14 लोगों के बीच फंस गए हैं। खदान में फंसे अन्य लोगों में विनोद सिंह शेखावत, एके बैरा, अर्णव भंडारी, यशोराज मीना, वनेंद्र भंडारी, निरंजन साहू, करण सिंह गहलोत, प्रीतम सिंह, हरसी राम और भागीरथ शामिल हैं। लिफ्ट गिरने की घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया।

घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी विधायक धर्मपाल गुर्जर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। धर्मपाल ने कहा, "मंगलवार रात करीब 8 बजे शाफ्ट ढह गया और कुछ देर बाद ही एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया। मैं चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा गया था लेकिन जब मुझे यह जानकारी मिली तो मैं तुरंत यहां आ गया। मैंने सभी को बुलाया और पूरी स्थिति का जायजा लिया। मैंने यहां एसडीएम को बुलाया है।"

बीजेपी विधायक ने आगे कहा, ''रेस्क्यू टीम लगी हुई है और 6-7 एंबुलेंस यहां खड़ी हैं...पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, निश्चित रूप से सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाएंगे।”

#WATCH | Jhunjhunu, Rajasthan: Rescue operations underway where 14 people are feared trapped after a lift fell in Kolihan mine.



(Latest visuals from the spot) https://t.co/v8OhqnoGYLpic.twitter.com/GvzidPkTBE — ANI (@ANI) May 15, 2024

बचाव कार्य जारी रहने के बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए लिखा, "झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे की जानकारी मिली। संबंधित अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं, घटनास्थल पर पहुंचें और राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाएं तथा प्रभावित लोगों को हरसंभव मदद और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं।"

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma tweets, "Information was received about an accident caused by breakage of the lift rope in the Kolihan mine of Hindustan Copper Limited in Khetri, Jhunjhunu. The concerned officials have been instructed to immediately reach the spot and speed up the… pic.twitter.com/mh3Owe1TqT — ANI (@ANI) May 15, 2024

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना तब हुई जब सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सतर्कता टीम निरीक्षण के लिए खदान के अंदर गई थी। पुलिस ने कहा कि जब वे ऊपर आने वाले थे, लिफ्ट या 'पिंजरे' की एक रस्सी टूट गई, जिसके कारण लगभग 14 लोग फंस गए।

लिफ्ट को मैन्युअल रूप से घुमाने और फंसे हुए कर्मियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

#WATCH | Jhunjhunu, Rajasthan: 14 people are feared trapped after a lift fell in Kolihan mine.



BJP MLA Dharmpal Gurjar says, "I had gone to Haryana for election campaign but when I got this information, I immediately came here. I called everyone and took stock of the entire… pic.twitter.com/EeeEPXw7Yl — ANI (@ANI) May 14, 2024

