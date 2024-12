VIDEO: हापुड़ में हाउसिंग सोसाइटी में खेल रहे बच्चे पर पिटबुल कुत्ते ने किया जानलेवा हमला, हैरान करने वाले फुटेज आया सामने

Highlights इमारत में बच्चों का एक समूह खेल रहा था, जब कुत्ते ने चुपके से एक बच्चे को निशाना बनाया हमले को देख रही एक महिला बीच-बचाव करने के लिए दौड़ी और बच्चे को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किया हालाँकि, पिटबुल की पकड़ बहुत मज़बूत होने के कारण उसकी कोशिशें विफल हो गईं

Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक चौंकाने वाली घटना में, एक चौंकाने वाला वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसने आक्रामक कुत्तों द्वारा उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। अब वायरल हो रहे वीडियो में एक भयावह क्षण दिखाया गया है जब एक पिटबुल ने आवासीय सोसायटी के परिसर के अंदर एक बच्चे पर बेरहमी से हमला किया। इमारत में बच्चों का एक समूह खेल रहा था, जब कुत्ते ने चुपके से एक बच्चे को निशाना बनाया, उसे जमीन पर गिरा दिया और अपना हमला जारी रखा।

हमले को देख रही एक महिला बीच-बचाव करने के लिए दौड़ी और बच्चे को कुत्ते की पकड़ से छुड़ाने का प्रयास किया। हालाँकि, पिटबुल की पकड़ बहुत मज़बूत होने के कारण उसकी कोशिशें विफल हो गईं। कुछ सेकंड के बाद, और लोग बच्चे को कुत्तों की पकड़ से छुड़ाने में शामिल हो गए और किसी तरह सफल हुए। वीडियो में हमला किए गए बच्चे को लंगड़ाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो ने आक्रामक कुत्तों की नस्लों से होने वाले सुरक्षा जोखिमों के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई की गई है या नहीं या पिटबुल के हमले के पीछे कोई खास कारण था या नहीं।

@snehamordani द्वारा X (पूर्व में Twitter) पर साझा किए गए वीडियो की वायरल प्रकृति ने एक बार फिर भारत में पालतू जानवरों के रूप में खतरनाक कुत्तों की नस्लों की मौजूदगी के बारे में बहस को वापस ला दिया है। अपने पोस्ट में, उपयोगकर्ता ने सवाल किया, “आखिर पिटबुल को अभी भी पालतू जानवर के रूप में रखने की अनुमति क्यों दी जा रही है? क्या उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया है?”

